Анатолий Бышовец: "В "Урале" сложная обстановка для работы"

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец выразил мнение, что уход Вадима Скрипченко с поста наставника "Урала" может быть связан с тяжелой обстановкой для работы в команде. По информации "СЭ", специалист может в ближайшее время возглавить "Крылья Советов", у которых был уволен Франк Веркаутерен.

– Скрипченко – не первый тренер, покидающий команду. Скорее всего, в "Урале" очень сложная обстановка для работы. Такие случаи подтверждают, что нет единства наставника и руководящего состава. Неудачные матчи тоже сыграли свою роль. По сравнению с прошлым годом "Урал" регрессирует.

В ноябре "Крылья Советов" проведут матч с "Уралом". Не думаю, что это должно вызвать у Вадима, как у профессионала, трудности. Если он еще и ушел не по своей воле, то будет хорошая мотивация! (Любовь КОНЯЕВА)