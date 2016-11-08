Анатолий Бышовец: "В ЦСКА оказались не готовы к смене поколений"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил, что причина неудачных результатов ЦСКА в этом сезоне - смена поколений, к которой в армейском клубе оказались не готовы. По его словам, также у красно-синих есть проблемы с физическим состоянием.

- В ЦСКА, как и в сборной России, оказались не готовы к смене поколений, - приводят "Известия" слова Бышовца. - В какой-то степени к этому не готов и "Зенит", особенно в плане линии обороны, что показал матч в Грозном. Меня удивляют те запасы незнания, непонимания и неопытности, которыми они делятся. И не обращать на это внимания нельзя, как и на фанатскую трибуну. Но матч с "Амкаром" оказался очень симптоматичен, хотя ЦСКА оказались заложниками неважной погоды, которая больше сыграла для игры на разрушение, которую любит пермский клуб. Преодолеть оборону пермяков за счет передач в борьбу и навесов на центрфорвардов не получалось — мяч становился легкой добычей обороны гостей. При этом во втором тайме "Амкар" даже имел больше возможностей забить, но создалось впечатление, что команда довольна ничьей. А у ЦСКА заметны проблемы с физическим состоянием — матчи Лиги чемпионов накладывают отпечаток на действия игроков. И при этом еще их атака выглядела прямолинейно.