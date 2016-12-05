Анатолий Бышовец: "Уход Самедова говорит о проблемах внутри "Локомотива"

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец в интервью "СЭ" отметил, что не считает критику в адрес Александра Самедова со стороны болельщиков "Локомотива" оправданной. По его словам, полузащитник принес много пользы железнодорожникам.

– Уход Самедова говорит о проблемах внутри команды. Качество и содержание игры тоже оставляют вопросы. "Локомотив" выступает без центральных нападающих, нужно усиливаться.

– Самедова болельщики проводили оскорбительным баннером – фанам не понравился переход в "Спартак". Заслуженна ли эта критика?

– Ситуация очень похожа на ту, когда появляются портреты Семина, даже когда его команда проигрывает. Здесь же все наоборот – Самедов принес большую пользу и не заслужил подобного.

– Как думаете, он уходит от Семина – или именно в "Спартак"?

– Вопрос немного провокационный. Насколько я знаю, есть моменты, связанные с подготовкой, тренировочным процессом – все это устарело, несовременно. Мы говорим о трех хороших матчах "Локомотива", но надо смотреть и на другое: поединок с "Рубином" – полное безобразие. Игры как не было, так и нет. Качество все равно отсутствует. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Бышовца