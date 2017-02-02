Анатолий Бышовец: "Уход Алексея Миранчука будет потерей для "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец считает, что уход полузащитника Алексея Миранчука из команды скажется на клубе, потому что он фактически был игроком основного состава.
– Я думаю, для "Локомотива" уход Алексея будет потерей, потому что он воспитан в этой команде. Жаль, конечно, что так получилось, потому что воспитанники всегда стараются играть за родную команду, у них много болельщиков, и это очень важно.
Уход Алексея говорит о том, что его что-то не устраивает. Но есть клубы, в которых он может совершенствоваться. В таких случаях многое зависит от тренера. То, что Алексей талантливый парень, нет сомнений, и его уход, конечно, скажется на "Локомотиве", потому что он фактически уже был игроком основного состава. В команде на него рассчитывали, но все это тянется уже практически год. Единственное, что меня может смущать в этой ситуации, когда речь идет только о деньгах. Хотя для профессионального игрока это не последнее дело. Можно посмотреть, что творится вокруг Китая. А что касается "Локомотива", мы видим, что на трансферном рынке достаточно большой выбор футболистов и железнодорожники рассматривают довольно много вариантов.
– На днях "Рубин" сделал официальное предложение "Локомотиву" по приобретению Алексея Миранчука.
– В Казани всегда были хорошие условия. Можно вспомнить много футболистов, которые из "Локомотива" переходили в эту команду и играли там довольно успешно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Platinum1991
Уход Алексея Миранчука, при его таком поведении, ПОТЕРЕЙ для Локомотива НЕ БУДЕТ! Однозначно! Пусть уходит! Это для Локомотива будет очень хорошо и команда избавиться от этого футболиста, который ради денег пожелал сам себе сломать карьеру футболиста! Локомотив найдёт ДОСТОЙНУЮ замену и пригласит футболиста, который будет играть за Локомотив лучше Алексея Миранчука. На Алексее Миранчуке в Локомотиве можете ставить крест! Это не игрок Локомотива! Цену только себе набивает! Локомотив ничего не теряет, но избавится от игрока, которого интересуют только деньги, а не игра! Ему агент накрутил мозги, а своего мнения у него НЕТ! И Локомотив нужен агенту только, чтобы выбить себе и Миранчуку большие деньги, а на эти деньги Миранчук не играет и ещё ГОД играть НЕ БУДЕТ! Не держитесь за этого Миранчука! Избавляйтесь от него как можно скорее, пока дают хотя бы 5 миллионов! Пусть уходит! Зачем Локомотиву ещё ГОД мучиться с Миранчуком и уговаривать его остаться в команде, да ещё НИ ЗА ЧТО платить большие деньги! Миранчук будет только портить атмосферу в Локомотиве и подавать другим ПЛОХОЙ пример отношения к делу - мешать команде показывать игру! Второй круг впереди и команду надо СПЛАЧИВАТЬ, настраивать на результат. Локомотив не тратьте понапрасну ВРЕМЯ и деньги! Избавляйтесь от Миранчука и как можно БЫСТРЕЕ! Дело говорю! Пусть Рубин с ним мучится! Потом в Рубине сами увидят, что Миранчук из себя представляет! Продавайте! ПРОДАВАЙТЕ Миранчука и избавляйтесь от него! Локомотив другого игрока пригласит, кто будет и хочет играть за Локомотив!!!
17:05 2 февраля