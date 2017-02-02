14:58 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Бышовец: "Уход Алексея Миранчука будет потерей для "Локомотива"

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Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец считает, что уход полузащитника Алексея Миранчука из команды скажется на клубе, потому что он фактически был игроком основного состава.

– Я думаю, для "Локомотива" уход Алексея будет потерей, потому что он воспитан в этой команде. Жаль, конечно, что так получилось, потому что воспитанники всегда стараются играть за родную команду, у них много болельщиков, и это очень важно.

Уход Алексея говорит о том, что его что-то не устраивает. Но есть клубы, в которых он может совершенствоваться. В таких случаях многое зависит от тренера. То, что Алексей талантливый парень, нет сомнений, и его уход, конечно, скажется на "Локомотиве", потому что он фактически уже был игроком основного состава. В команде на него рассчитывали, но все это тянется уже практически год. Единственное, что меня может смущать в этой ситуации, когда речь идет только о деньгах. Хотя для профессионального игрока это не последнее дело. Можно посмотреть, что творится вокруг Китая. А что касается "Локомотива", мы видим, что на трансферном рынке достаточно большой выбор футболистов и железнодорожники рассматривают довольно много вариантов.

– На днях "Рубин" сделал официальное предложение "Локомотиву" по приобретению Алексея Миранчука.

– В Казани всегда были хорошие условия. Можно вспомнить много футболистов, которые из "Локомотива" переходили в эту команду и играли там довольно успешно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Platinum1991

Уход Алексея Миранчука, при его таком поведении, ПОТЕРЕЙ для Локомотива НЕ БУДЕТ! Однозначно! Пусть уходит! Это для Локомотива будет очень хорошо и команда избавиться от этого футболиста, который ради денег пожелал сам себе сломать карьеру футболиста! Локомотив найдёт ДОСТОЙНУЮ замену и пригласит футболиста, который будет играть за Локомотив лучше Алексея Миранчука. На Алексее Миранчуке в Локомотиве можете ставить крест! Это не игрок Локомотива! Цену только себе набивает! Локомотив ничего не теряет, но избавится от игрока, которого интересуют только деньги, а не игра! Ему агент накрутил мозги, а своего мнения у него НЕТ! И Локомотив нужен агенту только, чтобы выбить себе и Миранчуку большие деньги, а на эти деньги Миранчук не играет и ещё ГОД играть НЕ БУДЕТ! Не держитесь за этого Миранчука! Избавляйтесь от него как можно скорее, пока дают хотя бы 5 миллионов! Пусть уходит! Зачем Локомотиву ещё ГОД мучиться с Миранчуком и уговаривать его остаться в команде, да ещё НИ ЗА ЧТО платить большие деньги! Миранчук будет только портить атмосферу в Локомотиве и подавать другим ПЛОХОЙ пример отношения к делу - мешать команде показывать игру! Второй круг впереди и команду надо СПЛАЧИВАТЬ, настраивать на результат. Локомотив не тратьте понапрасну ВРЕМЯ и деньги! Избавляйтесь от Миранчука и как можно БЫСТРЕЕ! Дело говорю! Пусть Рубин с ним мучится! Потом в Рубине сами увидят, что Миранчук из себя представляет! Продавайте! ПРОДАВАЙТЕ Миранчука и избавляйтесь от него! Локомотив другого игрока пригласит, кто будет и хочет играть за Локомотив!!!

17:05 2 февраля

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