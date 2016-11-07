Анатолий Бышовец: "Требования Луческу не до конца реализуются игроками "Зенита"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец уверен, что "Терек" одержал победу над сине-бело-голубыми (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России за счет разрушений игровых связей соперника. По словам специалиста, команда еще не может реализовать все требования Мирчи Луческу.

- Команда Рашида Рахимова хорошо организована. "Тереку" удалось разрушить все игровые связи "Зенита", - сказал Бышовец. - На такой результат питерцев повлияли два основных фактора. Это накопившаяся усталость и ставшая традиционной, проблема в обороне. Сегодняшний "Зенит" находится в состоянии развития. Возможности футболистов полностью еще не раскрыты. Плюс ко всему, полностью не реализуются требования Мирчи Луческу.

Не могу сказать, что между тренером и игроками возникло недопонимание. Скорее, футболистам просто необходимо время для того, чтобы их взаимодействие на поле носили органичный характер. По встрече с "Тереком" запомнился Роберт Мак. У него присутствует большой запал, но, думаю, его потенциал пока не раскрыт до конца. (Любовь КОНЯЕВА)