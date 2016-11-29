Анатолий Бышовец: "Спартак" уверен в себе, объединен одной игровой идеей и единой волей"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью "Известиям" объяснил успех "Спартака" в матче 15-го тура премьер-лиги с "Тереком" (1:0) запредельным желанием футболистов команды победить в непростом выезде.

– Думаю, "Спартак" готовился к матчу с "Тереком", понимая, что ему придется очень сложно, – подчеркнул Бышовец. – Грозненский клуб максимально мобилизован и имеет шансы попасть в Лигу Европы. И амбиции команды Рашида Рахимова подкрепляются достаточно содержательным футболом в их исполнении. Но "Спартак" сейчас уверен в себе, объединен одной игровой идеей и единой волей. Красно-белые не изменили себе, несмотря на выездной характер встречи, и играли на победу. Полагаю, что руководители "Терека" были правы, когда говорили, что команду надо отметить премиальными. Грозненцы действительно сделали все возможное для успеха, и их поражение обусловлено именно более высоким уровнем игры "Спартака", а не чьими-то недоработками.