Анатолий Бышовец: "Спартак" и ЦСКА еще поборются с "Зенитом", не стоит забывать и о "Краснодаре"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец подчеркнул в интервью "СЭ", что не стал бы однозначно говорить о том, что сине-бело-голубые показывают самый содержательный футбол в премьер-лиге. По его мнению, делать этот вывод на основании матча с "Уралом" невозможно.

– Подопечные Мирчи Луческу взяли три очка в Екатеринбурге и теперь делят первое место в чемпионате со "Спартаком". Согласны, что именно "Зенит" сейчас показывает наиболее содержательный футбол?

– А я не спешил бы петь "Зениту" дифирамбы. Матч с "Уралом" непоказателен. Гости имели преимущество и закономерно победили. Достаточно ли такого футбола для золотых медалей? Впереди еще много встреч, в том числе и с прямыми конкурентами.

– "Урал" приятно удивил?

– Да как сказать… Хозяева, конечно, старались, но этого мало. Составить реальную конкуренцию "Зениту" им сложно. Хотя напряженность в матче сохранялась. Возвращаясь к первому вопросу, "Спартак" и ЦСКА еще поборются с "Зенитом". Не стоит забывать и о "Краснодаре". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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