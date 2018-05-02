Анатолий Бышовец: "Семин о "пятой колонне"? Все это не отражается на игре"

Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец оценил ситуацию в борьбе за золото чемпионата России и прокомментировал слова Юрия Семина после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура РФПЛ: "У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше".

– Думаю, что шансы "Локо" стать первым по-прежнему достаточно велики, – говорит Бышовец. – Да, железнодорожникам предстоит сложная встреча с "Зенитом", но есть еще игра против "Арсенала" на выезде. Несмотря на то, что на сегодня туляки выглядят конкурентоспособно, считаю, что лидеру по силам справиться с командой Божовича. Смущает то, что красно-зеленые сами заставили себя нервничать на финише. Объективно, "Локомотив" должен был побеждать "Ахмат" и "Уфу" в предыдущих турах. Уровень футболистов у москвичей достаточен для того, чтобы выигрывать у таких соперников, а не делать ничьи. Можно было предположить, что у "Локо" возникнут сложности против "Краснодара". И гости действительно не смогли найти контригру, средняя линия действовала не очень креативно, в атаке люди не сумели реализовать свои скоростные и индивидуальные качества.

– ЦСКА и "Спартак" способны воспользоваться проблемами "Локомотива"?

– Армейцам по силам обогнать лидера в случае, если железнодорожники допустят осечки в последних матчах. "Спартак" может повторить прошлогодний подвиг, но смущает обстановка внутри и вокруг команды. Тем не менее, не думаю, что это окажет влияние на результаты красно-белых в последних турах. Считаю, что ситуация в "Спартаке" как раз способствует тому, чтобы коллектив сплотился и забыл о личных обидах.

– Как полагаете, что имел в виду Семин, говоря о "пятой колонне"?

– Может быть, у него есть проблемы в общении с руководством, но пока мы видим, что стороны находят компромисс. Данный фактор имеет место быть, но он не является ключевым – не думаю, что напряженность в отношениях с клубными боссами влияют на то, что происходит на футбольном поле. Случается, что президенты влияли на игроков, но очень сильно сомневаюсь, что сегодня в "Локо" есть подобное. Я работал с Мутко, Ахметовым (президент "Шахтера" – Прим. "СЭ"), в Португалии с самым богатым человеком Маритиму, в общем, со многими руководителями клубов и федераций. Однажды меня спросили, с кем тяжелее всего, я ответил: "Мне сложнее всего работать с президентом, который хочет быть главным тренером". (Иван ТОРОПЦЕВ)