Анатолий Бышовец: "Самедов уже не раз делал мощные камбэки в своей карьере"

Экс-главный тренер "Зенита" и сборной России Анатолий Бышовец уверен, что полузащитник Александр Самедов сможет вернуться на высокий уровень после ухода из "Спартака"​. Специалист работал с хавбеком в "Локомотиве".

– Александр уже не раз делал мощные камбэки в своей карьере, когда попадал в сложные ситуации, – цитируют "Известия" Бышовца. – Уверен, что и сейчас он сумеет проявить себя достойно. Конечно, уже приходится считаться с возрастом. В "Спартаке" строят новую команду, и, наверное, Самедов не подходит под требования тренера.