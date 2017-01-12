18:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Бышовец: "Самедов мог бы стать равноценной заменой Промесу"

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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в команду красно-белых.

– Самедов не нужен "Локомотиву". Но на протяжении длительного времени он был одним из лидеров команды. Его игра не только результативна, но и зрелищна.

Что касается "Спартака", на мой взгляд, они ищут возможность подстраховаться на случай, если уйдет Промес. Учитывая профессиональные качества Самедова, это была бы равноценная замена, которая позволила бы красно-белым добиться результатов в чемпионате. Александр может сыграть на разных позициях.

Клубы не могут найти компромисса в цене: пять миллионов евро, два миллиона евро… На самом деле Самедов стоит намного больше! (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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sb1006

Что-то этого "равноценного" игрока никуда, кроме как в "Спартак" не приглашают. Не странно ?

18:51

besnebes1

По-моему, Бышовец уже давно не тот человек чье мнение по футбольным вопросам следует печатать

18:46

capitan76

Вот мне уже не мало лет: я всё думаю с какого возраста стоит бояться такого маразма???

18:46

onlywhitespartak

Маразм крепчает , максимум для выхода на замену сойдет и то не промеса , так чисто для обоймы

18:43

ЗЮК

Совсем плохо с головой у дядьки.

18:39

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