Анатолий Бышовец: "Самедов мог бы стать равноценной заменой Промесу"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в команду красно-белых.

– Самедов не нужен "Локомотиву". Но на протяжении длительного времени он был одним из лидеров команды. Его игра не только результативна, но и зрелищна.

Что касается "Спартака", на мой взгляд, они ищут возможность подстраховаться на случай, если уйдет Промес. Учитывая профессиональные качества Самедова, это была бы равноценная замена, которая позволила бы красно-белым добиться результатов в чемпионате. Александр может сыграть на разных позициях.

Клубы не могут найти компромисса в цене: пять миллионов евро, два миллиона евро… На самом деле Самедов стоит намного больше! (Любовь КОНЯЕВА)