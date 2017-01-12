Анатолий Бышовец: "Самедов мог бы стать равноценной заменой Промесу"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в команду красно-белых.
– Самедов не нужен "Локомотиву". Но на протяжении длительного времени он был одним из лидеров команды. Его игра не только результативна, но и зрелищна.
Что касается "Спартака", на мой взгляд, они ищут возможность подстраховаться на случай, если уйдет Промес. Учитывая профессиональные качества Самедова, это была бы равноценная замена, которая позволила бы красно-белым добиться результатов в чемпионате. Александр может сыграть на разных позициях.
Клубы не могут найти компромисса в цене: пять миллионов евро, два миллиона евро… На самом деле Самедов стоит намного больше! (Любовь КОНЯЕВА)
sb1006
Что-то этого "равноценного" игрока никуда, кроме как в "Спартак" не приглашают. Не странно ?
18:51
besnebes1
По-моему, Бышовец уже давно не тот человек чье мнение по футбольным вопросам следует печатать
18:46
capitan76
Вот мне уже не мало лет: я всё думаю с какого возраста стоит бояться такого маразма???
18:46
onlywhitespartak
Маразм крепчает , максимум для выхода на замену сойдет и то не промеса , так чисто для обоймы
18:43
ЗЮК
Совсем плохо с головой у дядьки.
18:39