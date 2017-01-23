Анатолий Бышовец: "Приветствую патриотизм, который проявил Фернандес в отношении ЦСКА"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о проявленном интересе красно-белых к защитнику ЦСКА Мариу Фернандесу. Армеец заявил, что не может представить себя в качестве игрока "Спартака".

– ЦСКА для Фернандеса оказался благодатной командой. Именно здесь произошло становление футболиста. Я приветствую патриотизм, который проявил Мариу.

Для ЦСКА он является игроком основного состава. И это могло бы стать весомой потерей, прими он иное решение.

Фернандес мобильный, активный, может обострить атаку. На мой взгляд, Мариу универсален. Атакующие способности у него находятся на более высоком уровне, чем это необходимо футболисту обороны. Как защитник он допускает минимум просчетов.

Что касается "Спартака", не могу сказать, что у них все гладко. Явных проблем, конечно, нет, но отдельные позиции необходимо продублировать. Защитник им не помешает. (Любовь КОНЯЕВА)

Мариу Фернандес: "Спартак"? В моем сердце только ЦСКА!"