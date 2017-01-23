Анатолий Бышовец: "Приветствую патриотизм, который проявил Фернандес в отношении ЦСКА"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о проявленном интересе красно-белых к защитнику ЦСКА Мариу Фернандесу. Армеец заявил, что не может представить себя в качестве игрока "Спартака".
– ЦСКА для Фернандеса оказался благодатной командой. Именно здесь произошло становление футболиста. Я приветствую патриотизм, который проявил Мариу.
Для ЦСКА он является игроком основного состава. И это могло бы стать весомой потерей, прими он иное решение.
Фернандес мобильный, активный, может обострить атаку. На мой взгляд, Мариу универсален. Атакующие способности у него находятся на более высоком уровне, чем это необходимо футболисту обороны. Как защитник он допускает минимум просчетов.
Что касается "Спартака", не могу сказать, что у них все гладко. Явных проблем, конечно, нет, но отдельные позиции необходимо продублировать. Защитник им не помешает. (Любовь КОНЯЕВА)
shpasic
и мы приветствуем патриотизм бразильца, получившего российский паспорт)
19:04 23 января
Gordon
Про "Спартак" не скажу, а вот то, что игрок такого уровня играет в России - это с его стороны не патриотизм (что за глупое в данном контексте слово!), а идиотизм.
16:28 23 января