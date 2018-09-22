Анатолий Бышовец: "Матч "Зенит" - "Локомотив" будет непредсказуемым"

Экс-главный тренер "Зенита" и "Локомотива" Анатолий Бышовец перед матчем 8-го тура чемпионата России между бывшими командами отметил, что игра будет непредсказуемой.

– Было видно, что "Зенит" не до конца готова к уровню сопротивления соперников в еврокубках, – цитируют "Известия" Бышовца. – Не все соперники в чемпионате России могли совладать с петербуржцами в плане скоростей и организации игры, но "Копенгаген" значительно затруднил жизнь команде. "Зениту" Семака нужно пройти через такие матчи на стадии становления, которое продолжается до сих пор. В этом смысле можно ожидать трудностей и в матче с "Локомотивом", что делает игру непредсказуемой, несмотря на все сложности "железнодорожников".

"Зенит" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (мск)