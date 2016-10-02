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Анатолий Бышовец: "Матч против "Зенита" станет настоящим испытанием для "Спартака"

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Зенитовец Артем ДЗЮБА (справа) и спартаковец Квинси ПРОМЕС: будет ничья?"Зенит" - "Спартак": победит дружба?

Бывший тренер "Зенита" Анатолий Бышовец в преддверии игры 9-го тура чемпионата России питерцев против "Спартака" высказал мнение, что хозяева поля имеют более высокие шансы на победу. Встреча команд пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

– В этот раз подопечным Мирчи Луческу будет немного проще, ведь они играют дома, – сказал Бышовец. – А для "Спартака" встреча станет настоящим испытанием. Москвичи потерпели два поражения подряд, потому что недооценили силы соперника. Многое будет зависеть от того, удастся ли красно-белым подавить инерцию неудач. Матч принципиален для обеих команд. Травмирован Комбаров, но это небольшая потеря, так как он – игрок атакующего плана, а в этом матче необходимо держать оборону. Шансы "Зенита" на победу выше, на мой взгляд. Хотя, если Каррера будет использовать индивидуальное мастерство Промеса и Зе Луиша, есть вероятность благополучного исхода и для спартаковцев. Интрига сохранится до последней минуты. Скорее всего, будет ничья – 1:1. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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azmiser

Slim Taller, ...Зенит несколько дней назад играл в Еврокубках. А после таких матчей качественный футбол показать никто не может.... ------------------------ Дык, а Бышовец-то откуда это может знать?

15:09

Slim Taller

На счастье Спартака,Зенит несколько дней назад играл в Еврокубках.А после таких матчей качественный футбол показать никто не может.Может,Луческу удастся изменить это правило?!

14:37

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