06:25 | Футбол — РФПЛ

Анатолий Бышовец: "Кузяев - главное открытие сезона"

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Экс-тренер "Зенита" и сборной России Анатолий Бышовец отметил, что селекционный отдел питерского клуба провел хорошую работу, что привело к подписанию полузащитника Далера Кузяева. По его словам, игрок уже сейчас является главным открытием сезона.

Роберто Манчини и селекционный отдел "Зенита" осмысленно провели усиление, четко оценив, на каких позициях были провалы, и скрупулезно подобрав новых исполнителей, –  приводят "Известия" слова Бышовца. – Причем они не ограничились многомиллионными денежными вливаниями, а рассмотрели резервы в пределах страны, что и привело к приобретению Далера Кузяева, являющегося главным открытием сезона. Еще несколько лет назад было понятно, что у этого игрока большое будущее.

Если говорить про "Спартак", то усиление, которого просит Массимо Каррера, должно было быть обеспечено не сегодня, а вчера. Мне понятно желание руководства не нарушать общекомандную химию, с таким трудом выстроенную осенью. Но чтобы отстоять золото и достойно выступить в Лиге чемпионов, нынешнего подбора игроков явно недостаточно. 

Дополнительная информация

https://iz.ru/629418/timur-ganeev-aleksei-fomin/kokorin-i-kuziaev-zasluzhili-vyzova-v-sbornuiu

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Соглашусь с Анатолием Фёдоровичем.В Ахмате Кузяев ничем не выделялся.И молодцы селекционеры Зенита,разглядевшие в нём потенциал.Это уже готовый игрок для сборной России.Если в прошлом сезоне открытием был Зобнин,то Кузяев ещё более талантливый игрок.

09:29