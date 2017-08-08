Анатолий Бышовец: "Кузяев - главное открытие сезона"

Экс-тренер "Зенита" и сборной России Анатолий Бышовец отметил, что селекционный отдел питерского клуба провел хорошую работу, что привело к подписанию полузащитника Далера Кузяева. По его словам, игрок уже сейчас является главным открытием сезона.

– Роберто Манчини и селекционный отдел "Зенита" осмысленно провели усиление, четко оценив, на каких позициях были провалы, и скрупулезно подобрав новых исполнителей, – приводят "Известия" слова Бышовца. – Причем они не ограничились многомиллионными денежными вливаниями, а рассмотрели резервы в пределах страны, что и привело к приобретению Далера Кузяева, являющегося главным открытием сезона. Еще несколько лет назад было понятно, что у этого игрока большое будущее.

Если говорить про "Спартак", то усиление, которого просит Массимо Каррера, должно было быть обеспечено не сегодня, а вчера. Мне понятно желание руководства не нарушать общекомандную химию, с таким трудом выстроенную осенью. Но чтобы отстоять золото и достойно выступить в Лиге чемпионов, нынешнего подбора игроков явно недостаточно.