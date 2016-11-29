Анатолий Бышовец: "Хави Гарсия заслуживал красную карточку"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью "Известиям" выразил мнение, что полузащитник "Зенита" Хави Гарсия заслуживал красной карточки в матче 15-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:2). По словам специалиста, игра в целом была достаточно жесткой.

– Игра была близка к ничейному результату, но гол "Зенита" в концовке лишь дополнительно мобилизовал "Краснодар", который и до этого боролся, несмотря на вынужденные замены, – подчеркнул Бышовец. – При этом игра выдалась очень жесткой, если не грубой. Особенно это касается эпизода с отмашкой Хави Гарсии, за которую нужно было давать красную карточку. Что касается двух голов "Краснодара" – после забитого мяча даже у опытных игроков порой возникает мнение, что результат сделан. И последние порывы "Краснодара", особенно передача выдвинувшегося вперед Гранквиста на Измайлова и блестящий гол Окруашвили, стали решающим фактором победы хозяев. Эта победа не случайна, и команда Шалимова ее заслужила – тем, что играла до последнего свистка.