Анатолий Бышовец: "Часть вины за дисквалификацию Еременко лежит на РФПЛ"

Бывший советский футболист и российский тренер Анатолий Бышовец высказал мнение о том, что часть вины за дисквалификацию полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко лежит на РФПЛ. По его словам, в российском чемпионате необходимо ужесточать меры по борьбе с допингом.
– Вся эта история накладывает серьезный отпечаток не только на репутацию самого Еременко, но и на репутацию ЦСКА и сборной Финляндии, – приводят "Известия" слова Бышовца. – Меня несколько удивило то, что в пробе полузащитника нашли не просто запрещенный препарат, а наркотическое вещество – кокаин. Не мог представить, что такое может случиться с Романом Еременко.
Самое любопытное во всей этой истории – это то, что "поймали" Еременко в Европе, после еврокубкового матча с "Байером" в Лиге чемпионов. О чем это говорит? О том, что нам в собственном чемпионате необходимо лучше следить за футболистами, чаще проверять их на допинг, чтобы выявлять подобные нарушения здесь, чтобы это ни в коем случае не доходило до европейских организаций. Ведь отношение к России в Европе и так не самое лучшее в этом плане, тем более с учетом последних допинговых скандалов. Часть вины, считаю, лежит именно на РФПЛ. Значит, наш контроль был не на самом высоком уровне. В российском чемпионате необходимо ужесточать меры по борьбе с допингом.
Мизандари-Папишвили
Логика. Часть вины за кокс Ерёменко лежит на РФПЛ, "Зенит" играет в РФПЛ, Кокорин играет в "Зените" => Кокорин виноват, давайте накажем Кокорина.
02:10
Alexis33
Спорт Экспресс,вот вам самим не надоело слушать ,а потом печатать тот маразм ,который несут Бышовцы,Орловы? РФПЛ ВИНОВАТО В ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ЕРЕМЕНКО,потому что недостаточно тщательно проверяют.то есть Нужно было найти это здесь,и потихонечку замять? Нет уж! Если употребляешь кокаин-значит наркоман! И я вообще не понимаю почему ему дали 2 года ,а не 4. Как можно кокаин принимать не осознанно,не специально? Он что,спал,а ему в нос его засыпали?
01:24
Ivenhoe
Глушакова надо исчо проверить с Дзюбой, а то глаза у обоих бешеные и ругаются на всех. Ромка-то наш ни на кого не ругался, не буйный совсем - не то что Марадона - Муту - Газза. Вот это были наркоманы. А с Ромкой что-то намутили, даже Бышовцу не понятно. Еще Карпин, Мостовой и Лоза не высказывались. Даже как-то странно и на них не похоже.
01:06
бАбАяГа
правильно, давайте наркошей отмазывать... уроды, даже не понимают, что городят. за такое сажать надо, дауны
00:23