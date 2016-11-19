00:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Бышовец: "Часть вины за дисквалификацию Еременко лежит на РФПЛ"

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Бывший советский футболист и российский тренер Анатолий Бышовец высказал мнение о том, что часть вины за дисквалификацию полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко лежит на РФПЛ. По его словам, в российском чемпионате необходимо ужесточать меры по борьбе с допингом.

– Вся эта история накладывает серьезный отпечаток не только на репутацию самого Еременко, но и на репутацию ЦСКА и сборной Финляндии, – приводят "Известия" слова Бышовца. – Меня несколько удивило то, что в пробе полузащитника нашли не просто запрещенный препарат, а наркотическое вещество – кокаин. Не мог представить, что такое может случиться с Романом Еременко.

Самое любопытное во всей этой истории – это то, что "поймали" Еременко в Европе, после еврокубкового матча с "Байером" в Лиге чемпионов. О чем это говорит? О том, что нам в собственном чемпионате необходимо лучше следить за футболистами, чаще проверять их на допинг, чтобы выявлять подобные нарушения здесь, чтобы это ни в коем случае не доходило до европейских организаций. Ведь отношение к России в Европе и так не самое лучшее в этом плане, тем более с учетом последних допинговых скандалов. Часть вины, считаю, лежит именно на РФПЛ. Значит, наш контроль был не на самом высоком уровне. В российском чемпионате необходимо ужесточать меры по борьбе с допингом.
 

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http://izvestia.ru/news/646078

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Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Мизандари-Папишвили

Логика. Часть вины за кокс Ерёменко лежит на РФПЛ, "Зенит" играет в РФПЛ, Кокорин играет в "Зените" => Кокорин виноват, давайте накажем Кокорина.

02:10

Alexis33

Спорт Экспресс,вот вам самим не надоело слушать ,а потом печатать тот маразм ,который несут Бышовцы,Орловы? РФПЛ ВИНОВАТО В ДИСКВАЛИФИКАЦИИ ЕРЕМЕНКО,потому что недостаточно тщательно проверяют.то есть Нужно было найти это здесь,и потихонечку замять? Нет уж! Если употребляешь кокаин-значит наркоман! И я вообще не понимаю почему ему дали 2 года ,а не 4. Как можно кокаин принимать не осознанно,не специально? Он что,спал,а ему в нос его засыпали?

01:24

Ivenhoe

Глушакова надо исчо проверить с Дзюбой, а то глаза у обоих бешеные и ругаются на всех. Ромка-то наш ни на кого не ругался, не буйный совсем - не то что Марадона - Муту - Газза. Вот это были наркоманы. А с Ромкой что-то намутили, даже Бышовцу не понятно. Еще Карпин, Мостовой и Лоза не высказывались. Даже как-то странно и на них не похоже.

01:06

бАбАяГа

правильно, давайте наркошей отмазывать... уроды, даже не понимают, что городят. за такое сажать надо, дауны

00:23

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