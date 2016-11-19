Анатолий Бышовец: "Часть вины за дисквалификацию Еременко лежит на РФПЛ"

Бывший советский футболист и российский тренер Анатолий Бышовец высказал мнение о том, что часть вины за дисквалификацию полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко лежит на РФПЛ. По его словам, в российском чемпионате необходимо ужесточать меры по борьбе с допингом.

– Вся эта история накладывает серьезный отпечаток не только на репутацию самого Еременко, но и на репутацию ЦСКА и сборной Финляндии, – приводят "Известия" слова Бышовца. – Меня несколько удивило то, что в пробе полузащитника нашли не просто запрещенный препарат, а наркотическое вещество – кокаин. Не мог представить, что такое может случиться с Романом Еременко.

Самое любопытное во всей этой истории – это то, что "поймали" Еременко в Европе, после еврокубкового матча с "Байером" в Лиге чемпионов. О чем это говорит? О том, что нам в собственном чемпионате необходимо лучше следить за футболистами, чаще проверять их на допинг, чтобы выявлять подобные нарушения здесь, чтобы это ни в коем случае не доходило до европейских организаций. Ведь отношение к России в Европе и так не самое лучшее в этом плане, тем более с учетом последних допинговых скандалов. Часть вины, считаю, лежит именно на РФПЛ. Значит, наш контроль был не на самом высоком уровне. В российском чемпионате необходимо ужесточать меры по борьбе с допингом.

