Анатолий Бышовец: "Больше всего шансов на второе место у ЦСКА"

Олимпийский чемпион-1988 Анатолий Бышовец прокомментировал "СЭ" ситуацию в борьбе за второе место в РФПЛ, которое дает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. На него претендуют "Спартак" (53 очка после 28 матчей), ЦСКА (52, 28), "Зенит" (50, 28) и "Краснодар" (47, 27).

– Ближе всех к серебру "Спартак" и ЦСКА. На мой взгляд, больше шансов у армейцев, потому что костяк, который у них есть, позволят молодым прогрессировать, а команде выступать стабильно, – считает Бышовец. – Красно-белые не дают оснований считать их главным претендентом на второе место из-за нервозной ситуации вокруг и внутри коллектива.

После сегодняшнего матча "Краснодар" – "Локомотив" станет многое понятно по поводу шансов южан. Все-таки думаю, что "быки" займут третье место. Железнодорожникам остается набрать три очка для чемпионства, а им еще встречаться с "Зенитом", поэтому пока с осторожностью будем говорить о титуле. У всех клубов огромная мотивация, борьба идет жесткая. (Арман МКРТЧЯН)