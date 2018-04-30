Анатолий Бышовец: "Больше всего шансов на второе место у ЦСКА"

Олимпийский чемпион-1988 Анатолий Бышовец прокомментировал "СЭ" ситуацию в борьбе за второе место в РФПЛ, которое дает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. На него претендуют "Спартак" (53 очка после 28 матчей), ЦСКА (52, 28), "Зенит" (50, 28) и "Краснодар" (47, 27).
– Ближе всех к серебру "Спартак" и ЦСКА. На мой взгляд, больше шансов у армейцев, потому что костяк, который у них есть, позволят молодым прогрессировать, а команде выступать стабильно, – считает Бышовец. – Красно-белые не дают оснований считать их главным претендентом на второе место из-за нервозной ситуации вокруг и внутри коллектива.
После сегодняшнего матча "Краснодар" – "Локомотив" станет многое понятно по поводу шансов южан. Все-таки думаю, что "быки" займут третье место. Железнодорожникам остается набрать три очка для чемпионства, а им еще встречаться с "Зенитом", поэтому пока с осторожностью будем говорить о титуле. У всех клубов огромная мотивация, борьба идет жесткая. (Арман МКРТЧЯН)
джо
Маразм
17:01
Alukard1349
Бышовец,отсыпь и мне своей дури!Как может Краснодар занять третье место,уступая уже сейчас 5 очков коням(идущих третьими)а от Спартака они вообще в 6 очках!?
16:58
Player124
Локомотиву хватит для чемпионства не 3, а даже 2 очков.
16:36
ЗЮК:
ПТУшники опять выдают свою безграмотную чушь за слова других людей.Больше "всего"?Т.е. нет такого числа?Мало того,что пишут бред,так ещё и выдают его за цитату.
16:36
баламошка
БобровФан Очень уважаю Ан.Бышовца. Однако по его логике выходит, что ЦСКА займет 2-е, а Краснодар - 3-е место. Тогда из расклада сил (уже не по бышовцу) и оставшихся матчей надо думать, Спартак станет чемпионом. А куда же девать Локомотив???////////////Снимется с соревнований.
16:16
БобровФан
Очень уважаю Ан.Бышовца. Однако по его логике выходит, что ЦСКА займет 2-е, а Краснодар - 3-е место. Тогда из расклада сил (уже не по бышовцу) и оставшихся матчей надо думать, Спартак станет чемпионом. А куда же девать Локомотив???
16:13
баламошка
Спартак чемпионом только станет, а так всё верно. Как обычно соглашусь со своим кумиром.
16:05