17:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Байдачный: "В такую погоду я далеко не на каждый стадион пошел бы"

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Бывший главный тренер "Ростова" Анатолий Байдачный выразил мнение, что выступая в подобных погодных условиях, футболисты не способны в полной мере проявить своих способностей. Он отметил, что необходимо ориентироваться на зрителей.

– Матчи в такую погоду? Это неудобно ни игрокам, ни зрителям, – сказал Байдачный. – Болельщикам холодно, а футболисты не могут в полной мере проявить своих способностей. К тому же поля у нас не везде хорошего качества.

Считаю, что мы просто–напросто теряем два хороших месяца – это май и июнь. Я был сторонником того, чтобы продолжать игры по системе "весна – осень". Ведь нужно исходить, в первую очередь, из климатических условий страны, и только потом смотреть на Европу.

Я в такую погоду далеко не на каждый стадион пошел бы! Можно посетить стадион "Спартака" или "Краснодара", а "Крыльев Советов" – нет! (Любовь КОНЯЕВА)

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