Ананидзе успешно прооперирован в Риме

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе перенес операцию на левом голеностопном суставе в Риме, сообщает официальный сайт клуба. Операция длилась два часа и прошла успешно. В ближайшее время футболист будет находиться в клинике для проведения реабилитационных мероприятий.

Ананидзе получил травму в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) 23 сентября. В текущем сезоне на его счету 7 матчей и 1 голевая передача во всех турнирах.