Ананидзе: "У "Спартака" лучшие болельщики в мире, я буду помнить их поддержку и отношение ко мне"

Полузащитник "Крыльев Советов" Джано Ананидзе поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку и объявил об уходе в аренду в "Крылья Советов".

- Дорогие друзья, оставшуюся часть сезона я проведу в аренде в футбольном клубе "Крылья Советов", - написал игрок в своем Инстаграме. - Хочу поблагодарить руководство и главного тренера ФК "Крылья Советов" за доверие. Спартак - мой родной клуб, и я перехожу в Самару для того, чтобы получить игровую практику и вернуться домой сильнее. Благодарен руководству "Спартака" за профессионализм, и конечно не могу не отметить самых лучших болельщиков в мире, я всегда чувствовал поддержку красно-белых и буду помнить их отношение ко мне!

Ананидзе выступает за "Спартак" с 2009 года. В составе красно-белых провел 116 матчей, в которых забил 12 мячей. В текущем сезоне Ананидзе сыграл в трех встречах, в которых отметился одной результативной передачей.