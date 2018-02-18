Ананидзе, Тигиев, Тимофеев и Джикия не полетят со "Спартаком" в Бильбао

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что сразу четыре футболиста не полетят с командой в Бильба на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". Напомним, что в первой встрече испанский клуб был сильнее со счетом 3:1, ответная игра состоится 22 февраля.
Полузащитники красно-белых Джано Ананидзе и Артем Тимофеев занимались частично в общей группе, защитники Георгий Тигиев и Георгий Джикия работали по индивидуальной программе в тренажерном зале. Эти футболисты не полетят с командой в Бильбао, Сочи и Самару, и продолжат тренировки в Испании.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-02-18-i_v_voskresenye__rabochiy_den/
Доктор_Хряк
foreverCSKAforever А остальной-то Спартак зачем туда летит? 21:48--------- Побеждать 3-0 ! Зы: ты со своей командой разберись, а потОм задавай вопросы)
22:23
foreverCSKAforever
А остальной-то Спартак зачем туда летит?
21:48
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:36