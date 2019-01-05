Ананидзе - Самедову: "Легенда, спасибо тебе за все"

Полузащитник "Спартак" Джано Ананидзе поблагодарил Александра Самедова, который сегодня расторг контракт с красно-белыми. По словам грузинского хавбека, ему было приятно провести два года с россиянином.

- Легенда, спасибо тебе за все. Мне было очень приятно провести эти два года с тобой. Буду скучать, братик, - написал Ананидзе в Инстаграме.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий хочет арендовать Ананидзе

Александр Самедов: "Грустно покидать родной клуб. Но это жизнь. И она продолжается"