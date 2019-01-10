Ананидзе рассказал, почему не перешел в "Витесс" Слуцкого

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе, который проведет вторую часть текущего сезона в "Крыльях Советов" на правах аренды, рассказал, что главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий приглашал его в команду. Он также объяснил, почему его переход в голландский клуб не состоялся.

– Не скрываю, что хотел попробовать свои силы в Европе, – приводит пресс-служба клуба слова Джано. – Меня приглашал главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий, и именно этот вариант был для меня приоритетным. К сожалению, возникли определенные сложности с документами. И хотя я соглашался пойти на серьезное понижение в финансовом плане, переход все равно не состоялся.

Кстати, спасибо "Спартаку", который предоставил мне право выбора. Ведь еще до "Витесса" официальное предложение красно-белым сделали "Крылья Советов". Но когда возник вариант с Голландией, я попросил спартаковское руководство дать время. Пауза сильно затянулась, однако мне шли навстречу.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в трех матчах за красно-белых и отметился одной голевой передачей.

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Джано Ананидзе переходит в "Крылья Советов" на правах аренды