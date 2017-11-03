Ананидзе продолжает восстановление в Грузии

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе находится в Тбилиси, где продолжает восстановление от травмы. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Инстаграме.

Напомним, что хавбеку прооперировали левый голеностопный сустав в Риме 14 октября. Как сообщила пресс-служба красно-белых, грузинского игрока ждет длительная реабилитация. Через месяц после снятия гипса и контрольного осмотра будут уточнены сроки его возвращения в общую группу.

25-летний футболист получил травму в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) 23 сентября. В текущем сезоне он провел 7 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу.