Ананидзе предстоит длительная реабилитация

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе после операции на левом голеностопном суставе, которая была проведена в Риме, чувствует себя хорошо, информирует пресс-служба красно-белых. Отмечается, что теперь хавбеку предстоит длительная реабилитация. Через месяц после снятия гипса и контрольного осмотра будут уточнены сроки его возвращения в общую группу.

Грузинский футболист получил травму в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) 23 сентября. В текущем сезоне он провел 7 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу.