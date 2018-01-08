Ананидзе и Тимофеев вернутся в строй "Спартака" к концу февраля, Тигиев — в марте

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов объяснил, почему в понедельник лишь 8 игроков красно-белых прошли медицинское обследование, а также рассказал, когда вернуться в строй несколько футболистов. Напомним, что еще более 20 игроков пройдут эту процедуру после окончания первого сбора.

– Такой график позволит избежать лишних перелетов, – сказал Вартапетов. – Возвращаться из теплых краев в Москву на один день только ради медицинского обследования – не лучший вариант: возникает риск подхватить простудное заболевание. Поэтому мы заранее планировали, что те ребята, которые вернутся домой до Рождества, приедут на обследование сегодня, а остальные – по возвращении из Эмиратов.

– А как обстоят дела у травмированных Ананидзе, Тигиева и Тимофеева?

– Их реабилитация идет по плану. На сборах они будут заниматься по индивидуальным программам. В строй Джано и Тимофеев должны вернуться к концу февраля, а Тигиев – в марте.

По итогам обследования все футболисты получат допуск к тренировкам, которые, отмечу, будут носить интенсивный характер. Все вышли из отпуска здоровыми и готовыми к немалым нагрузкам, ожидающим команду на трех фронтах: в Лиге Европы, в чемпионате и Кубке страны.