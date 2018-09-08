21:35 | Футбол — РПЛ

Аналитик "Ростова" вошел в тренерский штаб сборной Румынии

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Аналитик "Ростова"  Джонатан Альба вошел в тренерский штаб сборной Румынии, информирует официальный Твиттер дончан. Специалист будет совмещать клубную работу с деятельностью в национальной команде.

"Ростов" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ после шести туров, имея в активе 13 очков. Следующий матч дончане проведут в гостях против "Урала".

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