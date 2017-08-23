"Амкар" завершил тренировку без Бодула и Огуде загадочным ритуалом

"Амкар" после выходного дня приступил к тренировкам, информирует официальный сайт клуба. Сегодня полноценную тренировку, а также теоретическое занятие провели все игроки "Амкара", находящиеся в строю.

Единственное исключение – Дарко Бодул. Он получил небольшое повреждение и вместо работы в общей группе, тренировался по индивидуальной программе: с Фегором Огуде они наматывали круги вокруг поля. По словам тренера Андрея Каряки, игрок восстановится к матчу 8 тура с "Арсеналом", который состоится в Туле в субботу, 26 августа.

После тренировки административный штаб клуба провел на поле стадиона ритуал, суть которого не раскрывается.