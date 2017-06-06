"Амкар" взял на просмотр защитника "Факела"

"Амкар" пригласил на просмотр защитника "Факела" Георгия Бурнаша, сообщает "Р-Спорт" на источник, знакомый с ситуацией. 23-летний воспитанник "Локомотива" в прошедшем сезоне сыграл в 26 матчах ФНЛ.

"Ожидается, что в нынешнее межсезонье "Амкар" будет смотреть достаточно большое количество новичков. И особенно это относится к игрокам обороны. Достаточно изучить статистику пермяков по пропущенным мячам в весенней части чемпионата, чтобы понять, что у тренерского штаба есть вопросы к тем защитникам, которые заканчивали чемпионат", - заявил источник.