"Амкар" выиграл внеплановый матч против молодежки "Краснодара"

Молодежная команда "Краснодара" провела матч против "Амкара" в Турции. Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу пермяков.

Отметим, что изначально этой игры не было в расписании красно-черных, на поле вышли футболисты, находящиеся на просмотре, а также те, кто получил мало времени в предыдущих контрольных матчах. "Быки" же готовятся к матчам плей-офф Юношеской лиги УЕФА против команды "Реала".

Товарищеский матч

"Амкар" – "Краснодар"-М – 4:2 (0:0)

Голы: Сергеев, 47 (0:1), Рязянцев, 51 (1:1) (п), Эззатоллахи, 58 (2:1), Прокофьев, 60 (3:1), Гащенков, 72 (4:1), Куражов, 84 (4:2).

"Амкар": Вамбольт, Зайцев (к), Форбс, Гасилин, Суслов, Шаваев, Баланович, Эззатоллахи, Рязанцев, Прокофьев, Гащенков.

"Краснодар"-М: Сафонов, Ивашин (Насонкин, 80), Бородин, Мартынов, Бочко (Парадин, 65), Голубев (к) (Сабуа, 85), Уткин (Куражов, 74), Черников (Текучев, 67), Сулейманов (Халназаров, 74), Игнатьев, Сергеев (Григорян, 65).