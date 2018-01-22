"Амкар" возобновил тренировки

"Амкар", у которых продолжается трехнедельный сбор в Турции, возобновили тренировки после единственного выходного, информирует официальный сайт клуба. Отмечается, что если первая часть тренировочной программы была нацелена на работу над "физикой", то теперь основные акценты будут сделаны на игровые упражнения. Кроме того, до конца сбора "Амкару" предстоит провести три контрольных матча – 24-го красно-чнрные сыграют с польской "Короной", 27-го – с болгарским "Берое" и 31-го – с сербской "Црвена Звездой".