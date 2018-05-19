"Амкар" в полном составе провел тренировку в тамбовском манеже

"Амкар" провел предматчевую тренировку в манеже в СТЦ "Тамбов", сообщает официальный сайт клуба. Пермяки проведут на этом поле ответный стыковой матч за право участия в премьер-лиге с "Тамбовом". Первую встречу "Амкар" выиграл 2:0.
Команда вышла на занятие в полном составе, игроки провели часовую тренировку, после чего отправились в отель.
После окончания занятия главный тренер пермяков Вадим Евсеев на выходе из манежа подписывал для болельшика книгу.
Матч "Тамбов" – "Амкар" состоится 20 мая, начало – в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
"Амкар" провёл предыгровую тренировку в тамбовском манежеhttps://t.co/hAyLhw9QkA pic.twitter.com/snsjmkoEAp– FC Amkar (@fc_amkar) 19 мая 2018 г.
knyaz boltconskiy
В конце весны поля нет натурального что-ли?
23:03
Valeri
Все выглядит очень даже прилично.
23:00