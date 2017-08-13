21:53 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" ушел от поражения в матче с "Краснодаром", забив впервые в сезоне

8

В матче 6-го тура чемпионата России "Краснодар" и "Амкар" не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 1:1. Счет встречи был открыт на 25-й минуте, в составе "быков" отличился полузащитник Виктор Классон.

После перерыва пермяки сумели отыграть один мяч усилиями хавбека Михаила Гащенкова, который сменил на поле Павла Комолова. Отметим, что на 76-й минуте Гащенков забил первый гол "Амкара" в этом сезоне.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Краснодар" - "Амкар" - 1:1 (1:0)

Голы: Классон, 25 (1:0). Гащенков, 76 (1:1).

"Краснодар": Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Ристич, Газинский, Каборе (Шишкин, 61), Перейра, Жоаузинью (Вандерсон Масиэл, 78), Игнатьев (Мамаев, 46), Классон.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Зайцев, Сиваков, Идову, Занев, Конде, Рязанцев (Гащенков, 46), Комолов (Костюков, 46), Баланович, Бодул.

Предупреждения: Костюков, 83. Нигматуллин, 90+2.

Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Кудрявцев, Лебедев (все Санкт-Петербург).

13 августа. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

8
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

xueks

ну что галицкий все нормас? первый гол амкара да еще на выезде?

22:55

disss

Только что по "МАТЧу" в передаче " После футбола" с Черданцевым показали тренера "Краснодара" Шалимова. Впечатление такое. Бомжара какой-то! Взяли "бухарика" из-под пивной и назначили тренером футбольной команды! Если этот чувак ленится бриться каждый день, а это то, что должен делать мужчина каждое утро! Он даже ленился ..мм.. заниматься любовью с какой-то Оксаной Робски, помнится.. Но, ...если мужчина ленится бриться каждый день, то и футболом заниматься его достанет очень быстро! Предыдущий матч спасли выпускники академии футбола Галицкого. Значит, это не заслуга Шалимова!

22:46

Странно все это

Хорошая игра Краснодара. Главное, побольше легионеров выставлять и возрастных, типа Шишкина. А то молодежь совсем оборзела, забивают на последних минутах. Пусть знают свое место на скамейке

22:10

МачоМэн

цверну звезду я даже смотреть не буду. как забивать голы если шалимов играет без нападающих. гений ёпта

22:04

xkain

Сергей Николаевич верни Кононова или Тихонова хотя бы. Мысли в игре ни какой. На установке походу звучит что то типа - ну вы это сами все знаете, что я вам еще объяснять буду.

22:02

армин

когда галицкий этого м.....ка выгонит!

21:56

redgy

Шалимов гений просто! проходной двор в обороне краснодара, амкар должен был побеждать

21:56

vialiy

Стадо баранов, а не быков...

21:55