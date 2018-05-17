"Амкар" - "Тамбов". Пермяки выиграли первый стыковой матч за место в премьер-лиге

"Амкар" победил "Тамбов" в первом матче плей-офф за место в премьер-лиге. Во втором тайме отличились Януш Гол и Сергей Баланович. Ответная игра состоится 20 мая в Тамбове.

"Тамбов" никогда в истории не поднимался в элитный российский дивизион. "Амкар" играет в премьер-лиге с момента выхода в 2004 году.

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Первый матч

"Амкар" (Пермь) - "Тамбов" - 2:0 (0:0)

Голы: Гол, 60 (1:0). Баланович, 79 (2:0).

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Занев, Милькович, Гол (Баланович, 70), Огуде, Рязанцев (Костюков, 56), Комолов (Гащенков, 68), Идову, Форбс.

"Тамбов": Вавилин, Рыбин, Горбатюк, Мищенко, Шляков, Трусевич (Гультяев, 66), Кашчелан, Овсиенко, Игнатович, Мурнин (Чернышов, 78), Бирюков (Часовских, 51).

Предупреждения: Гультяев, 74. Гащенков, 75.

Судьи: ЛАПОЧКИН. Абусуев (все Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

17 мая. Пермь. Стадион "Звезда".