"Амкар" сыграл вничью с соперником ЦСКА по Лиге Европы "Црвеной Звездой"

"Амкар" в рамках зимнего сбора в турецком Белеке сыграл вничью с "Црвеной Звездой" - 1:1. У сербов забил экс-защитник "Зенита", нижегородской "Волги" и "Крыльев Советов" Милан Родич.

В составе красно-черных отличился нападающий Филипп Будковский, который еще официально не перешел в команду из Перми. По информации клубной пресс-службы, украинский форвард проводил матч в футболке Александра Салугина.

Напомним, что белградцы являются соперником ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы.

Следующая контрольная игра у "Амкара" против московского "Динамо" 7 февраля, у "Црвены Звезды" - с "Анжи" 4 февраля.

Автор нашего гола - Будковский, который проводит матч в футболке Салугина)) #АмкарЦрвенаЗвезда – FC Amkar (@fc_amkar) 31 января 2018 г.

Товарищеские матчи

"Амкар" - "Црвена Звезда" - 1:1 (1:1)

Голы: Родич, 30 (0:1). Будковский, 33 (1:1).

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Занев, Милькович, Идову, Сиваков, Комолов, Огуде, Гол, Бодул, Будковский.

"Црвена Звезда": Борян, Родич, Савич, Стойкович, Дональд, Крстичич, Ле Таллек, Йовичич, Радоньич, Пешич, Бен Набуан.

31 января. Турция