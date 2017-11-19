"Амкар" сыграет против "Ростова" без номинальных нападающих

Тренерский штаб "Амкара" определился с составом на матч 17-го тура чемпионата России против "Ростова". Главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев избрал схему с шестью номинальными защитниками и четырьмя полузащитниками.
Полностью состав "Амкара" выглядит следующим образом:
"Амкар": Нигматуллин - Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович - Комолов, Гол, Форбс, Огуде.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Шаваев, Гащенков, Салугин, Прокофьев, Бодул.
Напомним, матч "Ростов" - "Амкар" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Стали известны составы команд на матч 17-го тура Росгосстрах Чемпионат России по футболу #РостовАмкарhttps://t.co/9ELbC8nzBM pic.twitter.com/fyJ1F46LZs– FC Amkar (@fc_amkar) 19 ноября 2017 г.