"Амкар" сыграет против "Ростова" без номинальных нападающих

Тренерский штаб "Амкара" определился с составом на матч 17-го тура чемпионата России против "Ростова". Главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев избрал схему с шестью номинальными защитниками и четырьмя полузащитниками.

Полностью состав "Амкара" выглядит следующим образом:

"Амкар": Нигматуллин - Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович - Комолов, Гол, Форбс, Огуде.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Шаваев, Гащенков, Салугин, Прокофьев, Бодул.

Напомним, матч "Ростов" - "Амкар" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.