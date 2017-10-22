"Амкар" - "Спартаку": "Для нас автобус - это средство передвижения"

"Амкар" в своем официальном Твиттере ответил "Спартаку" после матча 14-го тура чемпионата России (0:0). Красно-белые в своем аккаунте отметили, что "объехать автобус" команде не удалось.
– Для нас автобус – это средство передвижения, – говорится в сообщении. – А оборона у нас прочная, да – 5 игр не пропускаем.
Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"
Для нас автобус - это средство передвижения. 🚌А оборона у нас прочная, да - 5 игр не пропускаем.💪💪💪 #АмкарПермь #ГордостьУрала #Спартак pic.twitter.com/apbYTsXJjt– FC Amkar (@fc_amkar) 21 октября 2017 г.
Меркатор
Это антифутбол для "Амкара" средство передвижения. Нигматуллин уже в первом тайме мяч в игру вводил по 40 секунд. Откровенное футбольное хамство - производится замена, он стоит с мячом в руках в своей вратарской. Замена произведена, он начинает неторопливо устанавливать, топтать землю, 10 секунд на разбег. В Перми это, наверное, нормально. В Москве это называется неуважением к зрителям и Игре. Похоже, затягивание времени и нырки, это тот элемент футбола, которому Гаджиев уделяет основное внимание в работе. Доведено до совершенство. И кто назначил начинающего арбитра на матч "Спартака"? Он боится даже желтую карточку показать за откровенную затяжку. Думаю, его надо отправить во второй лигер, там такое судейство - норма. А "Амкару" пора в ФНЛ, засиделись наверху.
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