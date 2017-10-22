"Амкар" - "Спартаку": "Для нас автобус - это средство передвижения"

"Амкар" в своем официальном Твиттере ответил "Спартаку" после матча 14-го тура чемпионата России (0:0). Красно-белые в своем аккаунте отметили, что "объехать автобус" команде не удалось.

– Для нас автобус – это средство передвижения, – говорится в сообщении. – А оборона у нас прочная, да – 5 игр не пропускаем.

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"