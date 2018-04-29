"Амкар" - "Спартак": Промес - капитан красно-белых, Комбаров остался в запасе

Названы составы на матч 28-го тура чемпионата России "Амкар" – "Спартак". Красно-белые сыграют с тремя центральными защитниками. Дмитрий Комбаров, Александр Самедов и Сергей Еременко попали в число запасных, а с первых минут матч начнет Артем Тимофеев. Капитанскую повязку получил Квинси Промес. Полностью заявки команд выглядит так:
"Амкар": Нигматуллин – Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Идову – Эззатолахи – Комолов, Рязанцев, Гащенков – Бодул. Запасные: Хомич, Вамбольт, Суслов, Мельников, Конде, Шаваев, Костюков, Форбс, Баланович, Прокофьев, Гасилин, Оланаре.
"Спартак": Селихов – Ещенко, Максимович, Кутепов, Боккетти, Мельгарехо – Фернанду, Тимофеев – Зобнин – Зе Луиш, Промес. Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Комбаров, Миронов, Бакаев, Самедов, Ханни, Еременко, Пашалич, Педро Роша.
Матч 28-го тура РФПЛ "Амкар" – "Спартак" пройдет 29 апреля, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
- РФПЛ
- Амкар
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Спартак (футбол)
- Артем Тимофеев
- Квинси Промес
- Сергей Еременко
george64
Ромашка-не ромашка, но эту скверну, если это правда, нужно выжигать каленым железом. Не взирая на лица! Натерпелись, хватит.
13:58
Jean4
Хахаха, значит все что пишут правда? ОПГ Ромашка в опале?
13:40
баламошка
Согласен! Вперёд, Антошка!
13:15
titan2313
С таким составом Спартаку ничего не светит!
13:09
Sanvl
Массимо, где Рассказов?
12:59