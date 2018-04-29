12:49 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" - "Спартак": Промес - капитан красно-белых, Комбаров остался в запасе

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Названы составы на матч 28-го тура чемпионата России "Амкар""Спартак". Красно-белые сыграют с тремя центральными защитниками. Дмитрий Комбаров, Александр Самедов и Сергей Еременко попали в число запасных, а с первых минут матч начнет Артем Тимофеев. Капитанскую повязку получил Квинси Промес. Полностью заявки команд выглядит так:

"Амкар": Нигматуллин – Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Идову – Эззатолахи – Комолов, Рязанцев, Гащенков – Бодул. Запасные: Хомич, Вамбольт, Суслов, Мельников, Конде, Шаваев, Костюков, Форбс, Баланович, Прокофьев, Гасилин, Оланаре.

"Спартак": Селихов – Ещенко, Максимович, Кутепов, Боккетти, Мельгарехо – Фернанду, Тимофеев – Зобнин – Зе Луиш, Промес. Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Комбаров, Миронов, Бакаев, Самедов, Ханни, Еременко, Пашалич, Педро Роша.

Матч 28-го тура РФПЛ "Амкар" – "Спартак" пройдет 29 апреля, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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george64

Ромашка-не ромашка, но эту скверну, если это правда, нужно выжигать каленым железом. Не взирая на лица! Натерпелись, хватит.

13:58

Jean4

Хахаха, значит все что пишут правда? ОПГ Ромашка в опале?

13:40

баламошка

Согласен! Вперёд, Антошка!

13:15

titan2313

С таким составом Спартаку ничего не светит!

13:09

Sanvl

Массимо, где Рассказов?

12:59

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