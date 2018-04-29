"Амкар" - "Спартак": Промес - капитан красно-белых, Комбаров остался в запасе

Названы составы на матч 28-го тура чемпионата России "Амкар" – "Спартак". Красно-белые сыграют с тремя центральными защитниками. Дмитрий Комбаров, Александр Самедов и Сергей Еременко попали в число запасных, а с первых минут матч начнет Артем Тимофеев. Капитанскую повязку получил Квинси Промес. Полностью заявки команд выглядит так:

"Амкар": Нигматуллин – Милькович, Сиваков, Занев, Белоруков, Идову – Эззатолахи – Комолов, Рязанцев, Гащенков – Бодул. Запасные: Хомич, Вамбольт, Суслов, Мельников, Конде, Шаваев, Костюков, Форбс, Баланович, Прокофьев, Гасилин, Оланаре.

"Спартак": Селихов – Ещенко, Максимович, Кутепов, Боккетти, Мельгарехо – Фернанду, Тимофеев – Зобнин – Зе Луиш, Промес. Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Комбаров, Миронов, Бакаев, Самедов, Ханни, Еременко, Пашалич, Педро Роша.

Матч 28-го тура РФПЛ "Амкар" – "Спартак" пройдет 29 апреля, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.