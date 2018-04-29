"Амкар" - "Спартак": Ханни удвоил преимущество гостей

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни забил второй мяч своей команды в матче 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Алжирец отличился после ошибки голкипера пермяков Артура Нигматуллина. Это второй гол футболиста в нынешнем сезоне.
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни забил второй мяч своей команды в матче 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Алжирец отличился после ошибки голкипера пермяков Артура Нигматуллина. Это второй гол футболиста в нынешнем сезоне.
engaer
Так Дед сказал, что он ни о чем.=)
16:27
Странник-777
Ханни чем-то напоминает Ильюху Цымбаларя. Непонятно почему его держат на скамье.
16:10
delacrua
Ханни гений. надо дать ему раскрыться и в след сезоне будет как промес, адриану, зобнин - все 3 в одном лице.
15:47