15:42 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" - "Спартак": Ханни удвоил преимущество гостей

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Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни забил второй мяч своей команды в матче 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Алжирец отличился после ошибки голкипера пермяков Артура Нигматуллина. Это второй гол футболиста в нынешнем сезоне.

Текстовая трансляция матча "Амкар" – "Спартак"

Амкар – Спартак М
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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engaer

Так Дед сказал, что он ни о чем.=)

16:27

Странник-777

Ханни чем-то напоминает Ильюху Цымбаларя. Непонятно почему его держат на скамье.

16:10

delacrua

Ханни гений. надо дать ему раскрыться и в след сезоне будет как промес, адриану, зобнин - все 3 в одном лице.

15:47

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