"Амкар" - "Спартак": Ханни удвоил преимущество гостей

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни забил второй мяч своей команды в матче 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Алжирец отличился после ошибки голкипера пермяков Артура Нигматуллина. Это второй гол футболиста в нынешнем сезоне.

Текстовая трансляция матча "Амкар" – "Спартак"