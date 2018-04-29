11:11 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" - "Спартак": гости сыграют в белом


На предматчевом совещании "Амкар" и "Спартак" договорились о игровой форме. Пермяки сыграют в традиционных красно-черных футболках, москвичи сыграют в белом. Также официальный Твиттер "Фратрии" сообщил, что в кассах остаются билеты на гостевую трибуну по цене от 300 рублей.

Матч 28-го тура РФПЛ "Амкар" – "Спартак" пройдет 29 апреля, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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