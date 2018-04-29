14:12 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" - "Спартак": Боккетти вывел гостей вперед

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Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти открыл счет в матче 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Итальянец отличился после подачи углового с левого фланга в исполнении Фернанду. Это первый гол футболиста в нынешнем сезоне и 14-й за время выступлений в чемпионате России.

Текстовая трансляция матча "Амкар" – "Спартак"

Амкар – Спартак М
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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

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