"Амкар" - "Спартак": Боккетти вывел гостей вперед

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти открыл счет в матче 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Итальянец отличился после подачи углового с левого фланга в исполнении Фернанду. Это первый гол футболиста в нынешнем сезоне и 14-й за время выступлений в чемпионате России.

Текстовая трансляция матча "Амкар" – "Спартак"