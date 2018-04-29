"Амкар" - "Спартак": Боккетти вывел гостей вперед

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти открыл счет в матче 28-го тура чемпионата России против "Амкара". Итальянец отличился после подачи углового с левого фланга в исполнении Фернанду. Это первый гол футболиста в нынешнем сезоне и 14-й за время выступлений в чемпионате России.
Быстро. pic.twitter.com/qQ013XmY3n– Mike Goncharov (@gribo4ki) April 29, 2018
баламошка
Ретуза, хватит тянуть Пиитерца за уши!)
15:00
ЗЮК:
Пиидерец,тебя твой муж тянет за уши.
14:59
Пиитерец
Будогосского убрали, но шоу судей-уродов продолжается. Зачем тянуть бананово-позорную команду в ЛЧ?
14:25
Никто62
Опять Амкар всем сливает в конце чемпионата-каждый год одно и то же.
14:20