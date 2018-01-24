"Амкар" разгромил "Корону" в контрольном матче. Дубль оформил Станислав Прокофьев, еще один мяч провел Браун Форбс.

Контрольный матч

"АМКАР" (Россия) - "Корона" (Польша) - 3:0 (0:0)

Голы: Прокофьев, 56 (1:0). Форбс, 63 (2:0). Прокофьев, 80 (3:0).

"Амкар": Нигматуллин (Хомич, 46), Белоруков (Зайцев, 46), Занев (Милькович, 46), Идову (Конде, 46), Рязанцев (Суслов, 46), Сиваков (Шаваев, 46), Комолов (Гащенков, 46), Огуде (Костюков, 46), Эззатоллахи (Гол, 46), Бодул (Прокофьев, 46), Будковский (Форбс, 46), Карашаускс.