"Амкар" рассказал подробности "контракта" с Это'О

"Амкар" на своем официальном сайте рассказал подробности встречи с нападающим Самюэлем Это'О. Сегодня днем в официальном твиттере клуба появилась фотография экс-форварда "Реала", "Барселоны" и "Интера" с футболкой пермяков.

Оказалось, что знаменитый футболист встретился с клубом в ресторане турецкого города Анталья, где "Амкар" проводит сборы, а Это'О играет за местный "Антальяспор". Камерунец знаком с наставником пермяков Гаджи Гаджиевым, под руководством которого выступал в "Анжи".

Футболисты, тренеры и менеджеры тепло поприветствовали Самюэля и подарили клубную футболку c номером 36 – именно 36 лет исполнится футболисту 10 марта. Это'О пожелал команде удачи в чемпионате и выразил надежду, что встретится с "Амкаром" на футбольном поле в следующем розыгрыше Лиги Европы.