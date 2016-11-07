"Амкар" проведет двусторонние матчи во время паузы в чемпионате России из-за трудностей в поиске соперника

Пресс-атташе "Амкара" Сергей Хакимов подчеркнул, что команда во время паузы в чемпионате России, связанной с матчами сборных, будет проводить двусторонние встречи. По его словам, это связанно с тем, что пермякам сложно найти спарринг-партнера.

- Из-за того, что никто не приезжает в Пермь, сложно найти спарринг-партнера. У нас не будет товарищеского матча, будем играть "двусторонки", потому что команда равная, - приводит "Р-Спорт" слова Хакимова. - Серьезных повреждений нет, но из-за тяжелой игры вчера все футболисты не в самом хорошем состоянии. Из-за травмы выбыл Чума Анене, но он и не был в заявке на вчерашний матч.