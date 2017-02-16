"Амкар" против проведения матча с "Уралом" в манеже

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что клуб против идеи проведения матча 18-го тура чемпионата России с "Уралом" в манеже. Игра состоится в Екатеринбурге 5 марта.

Ранее сообщалось, что встреча должна пройти на "СКБ Арене", но при этом екатеринбуржцы будут просить перенести ее в футбольный манеж "Урал".

- Не знаю, откуда у вас такая информация, что они хотят играть в манеже; я не слышал об этом, - приводит ТАСС слова Резвухина. - У меня другая информация. Мы в любом случае против того, чтобы этот матч проводился в манеже.