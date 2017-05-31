"Амкар" продлил контракт с лучшим игроком сезона

Капитан "Амкара" Петар Занев подписал новый трехлетний контракт с пермским клубом. 31-летний болгарин был признан лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона.

– Я благодарен "Амкару" за этот контракт, – цитирует пресс-служба клуба Занева. – В современном футболе игрокам, которым за тридцать, обычно предлагают соглашения на год, от силы на два. Но у меня есть и силы, и огромное желание играть в футбол еще долго, особенно в такой команде, как "Амкар", где по-особому относятся к футболистам и доверяют им. Даже не представляю, какое предложение я должен был бы получить, чтобы у меня возникло желание уехать из Перми.