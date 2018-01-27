"Амкар" - про шоколадки: "Вы снова все не так поняли. Ну не кладут нам шоколадки в мини-бар"

Пресс-служба "Амкара" объяснила вчерашнюю шутку про шоколадки. Как отмечается, имелось в виду, что в мини-бар клуба не кладут шоколадки.

- Вы снова все не так поняли. Ну не кладут нам шоколадки в мини-бар. Мы же спортивная команда, - отмечается в сообщении.

Напомним, вчера пресс-служба "Амкара" в Инстаграме пошутила про шоколадки, выложив небольшой видео-ролик с тренировки. На нем защитник Брайан Идову бежит с распростертыми руками, а затем падает на колени перед Саидом Эззатоллахи.

Напомним, что недавно в Твиттере "Спартака" также появилась шутка про чернокожих игроков команды, автором которой стал защитник красно-белых Георгий Джикия. Шутка вызвала большое количество критики со стороны западных СМИ. В итоге РФС вынес Джикии замечание, а директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей.