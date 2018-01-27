"Амкар" - про шоколадки: "Вы снова все не так поняли. Ну не кладут нам шоколадки в мини-бар"

Пресс-служба "Амкара" объяснила вчерашнюю шутку про шоколадки. Как отмечается, имелось в виду, что в мини-бар клуба не кладут шоколадки.
- Вы снова все не так поняли. Ну не кладут нам шоколадки в мини-бар. Мы же спортивная команда, - отмечается в сообщении.
Напомним, вчера пресс-служба "Амкара" в Инстаграме пошутила про шоколадки, выложив небольшой видео-ролик с тренировки. На нем защитник Брайан Идову бежит с распростертыми руками, а затем падает на колени перед Саидом Эззатоллахи.
Напомним, что недавно в Твиттере "Спартака" также появилась шутка про чернокожих игроков команды, автором которой стал защитник красно-белых Георгий Джикия. Шутка вызвала большое количество критики со стороны западных СМИ. В итоге РФС вынес Джикии замечание, а директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг оштрафован на 20 тысяч рублей.
"Амкар" снова шутит про шоколадки pic.twitter.com/olwcmtvesh– СЭ Футбол (@football_se) 27 января 2018 г.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
19:12
shu
Молодцы. БиБиси соси. Да здравствует дружба народов.
16:17
Serenky25
А банан в мини-баре? Это что? Намек?
16:17
баламошка
!!!
15:59
баламошка
Правильно! Гноби БиБиСи.
15:58