17:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" приобрел голкипера "Балтики"

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Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая сообщил, что вратарь команды Денис Вамбольт перешел в "Амкар". Подробности сделки по 21-летнему голкиперу не сообщаются.

– К сожалению, по условиям контракта мы не могли сохранить талантливого вратаря у себя в клубе, – цитирует клубная пресс-служба Лепсаю. – Хотя очень хотели, чтобы Денис продолжил выступления в родной команде. Теперь же пожелаем ему закрепиться в премьер-лиге, где не так много воспитанников калининградского футбола.

Дополнительная информация

http://www.fc-baltika.ru/news/denis-vambolt-perexodit-v-amkar

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