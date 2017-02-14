"Амкар" приобрел голкипера "Балтики"

Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая сообщил, что вратарь команды Денис Вамбольт перешел в "Амкар". Подробности сделки по 21-летнему голкиперу не сообщаются.

– К сожалению, по условиям контракта мы не могли сохранить талантливого вратаря у себя в клубе, – цитирует клубная пресс-служба Лепсаю. – Хотя очень хотели, чтобы Денис продолжил выступления в родной команде. Теперь же пожелаем ему закрепиться в премьер-лиге, где не так много воспитанников калининградского футбола.