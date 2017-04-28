13:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" презентовал свой маскот - рысенка Макара

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В перерыве матча 25-го тура чемпионата России "Амкар" - "Краснодар" (0:2) состоялась презентация нового талисмана, сообщает официальный сайт клуба. Новый маскот - рысенок Макар - вышел из подтрибунного помещения с девушками из группы поддержки и получил именную футболку с номером 12.

"Амкар" в текущем сезоне занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31982/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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