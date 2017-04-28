"Амкар" презентовал свой маскот - рысенка Макара

В перерыве матча 25-го тура чемпионата России "Амкар" - "Краснодар" (0:2) состоялась презентация нового талисмана, сообщает официальный сайт клуба. Новый маскот - рысенок Макар - вышел из подтрибунного помещения с девушками из группы поддержки и получил именную футболку с номером 12.
"Амкар" в текущем сезоне занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Рысенок Макар официально представлен болельщикамhttps://t.co/l3pAhqgy0Y pic.twitter.com/DkSHYYrjtJ– FC Amkar (@fc_amkar) 28 апреля 2017 г.