"Амкар" презентовал свой маскот - рысенка Макара

В перерыве матча 25-го тура чемпионата России "Амкар" - "Краснодар" (0:2) состоялась презентация нового талисмана, сообщает официальный сайт клуба. Новый маскот - рысенок Макар - вышел из подтрибунного помещения с девушками из группы поддержки и получил именную футболку с номером 12.

"Амкар" в текущем сезоне занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.