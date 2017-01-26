"Амкар" "презентовал" Это’О

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев встретился с бывшим нападающим "Анжи" Самюэлем Это’О в Турции. Пермский клуб проводит тренировочный сбор в Белеке. 35-летний камерунец выступает за турецкий "Антальяспор". Специалист подарил форварду футболку "Амкара" с 36-м номером. Пресс-служба клуба пообещала сообщить о подробностях встречи позже.