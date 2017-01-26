"Амкар" "презентовал" Это’О

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев встретился с бывшим нападающим "Анжи" Самюэлем Это’О в Турции. Пермский клуб проводит тренировочный сбор в Белеке. 35-летний камерунец выступает за турецкий "Антальяспор". Специалист подарил форварду футболку "Амкара" с 36-м номером. Пресс-служба клуба пообещала сообщить о подробностях встречи позже.
Сегодня. Белек, Турция. Подробности позже. #АмкарПермь #ГордостьУрала pic.twitter.com/4wHSszKDVM– FC Amkar (@fc_amkar) 26 January 2017
spartak ekspress
твой сын жив подробности письмом. вакутагин
16:04 26 января
Samarec
Маслов гнида.
15:33 26 января
shpasic
ещё бы комментарии у турецкого клуба взять по поводу этой фотографии)
15:24 26 января
kolyan-beckham
Камерунца тоже настиг кризис и он вспомнил о богатой России. Но помнит только, что клуб на А начинается...))
15:20 26 января