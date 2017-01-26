14:52 26 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" "презентовал" Это’О

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев встретился с бывшим нападающим "Анжи" Самюэлем Это’О в Турции. Пермский клуб проводит тренировочный сбор в Белеке. 35-летний камерунец выступает за турецкий "Антальяспор". Специалист подарил форварду футболку "Амкара" с 36-м номером. Пресс-служба клуба пообещала сообщить о подробностях встречи позже.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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spartak ekspress

твой сын жив подробности письмом. вакутагин

16:04 26 января

Samarec

Маслов гнида.

15:33 26 января

shpasic

ещё бы комментарии у турецкого клуба взять по поводу этой фотографии)

15:24 26 января

kolyan-beckham

Камерунца тоже настиг кризис и он вспомнил о богатой России. Но помнит только, что клуб на А начинается...))

15:20 26 января

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Материалы других СМИ